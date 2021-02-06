В Грузии протестующие вышли на улицы с требованиями отменить карантин (видео)

В субботу, 6 февраля, представители работников сферы обслуживания и индустрии развлечений вышли на массовый протест в Грузии с требованием смягчить карантин. Акция проходила в виде уличных концертов и перфоманса.

"Аниматоры, работники развлекательных центров, фитнес-центров и горнолыжных курортов потребовали отмены ограничений, связанных с коронавирусом. В Тбилиси протестующие организовали уличный концерт на ступенях парламента Грузии", - пишет "Кавказский узел".

По мнению протестующих, частичное снятие карантинных запретов являлась лишь приманкой со стороны властей. Тем временем, грузинский бизнес несет большие убытки. Многие участники акции несли плакаты с посылом "Регуляции = голод".

Как сообщает "Эхо Кавказа", значительная часть протестующих намерены возобновлять деятельность, несмотря на существующие ограничения. Около 200 общепитов собираются начать свою работу самовольно.

Напомним, четверг, 28 января, на площади Республики в столице Армении Ереване было yесколько сотен участников «народного митинга» оппозиции попытались ворваться внутрь здания правительства страны.