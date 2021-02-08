А так можно было? Европейский суд обязал Россию оплачивать лечение женщины с редким заболеванием

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23:35 Сегодня Телеграф

"Коварный Запад" снова "строит козни" против властей России. Европейский суд по правам человека потребовал от РФ обеспечить лекарствами 31-летнюю жительницу Сочи Ксению Швецову.

Речь идет о препарате "Элизария" (международное название - "Экулизумаб"), который чиновники из  Минздрава Краснодарского края отказывались предоставлять, мотивируя нехваткой средств, сообщает издание "Коммерсант".

У Швецовой в 2012 году диагностировали апластическую анемию с синдромом ПНГ (пароксизмальная ночная гемоглобинурия. Это редкое заболевание кроветворной системы, от которого человек может умереть в течение нескольких месяцев). В 2014 году женщина дважды в месяц получала "Элизарию" бесплатно. Но уже в сентябре 2020 года выдача прекратилась.

После ряда неудачных попыток решить вопрос с помощью Российского законодательства, дело Швецовой было передано в ЕСПЧ.

"Уже на следующий день ЕСПЧ принял решение в пользу Швецовой. Данное решение является обязательным для властей России, они обязаны до 5 марта отчитаться об его исполнении", - сообщает старший юрист "Правовой инициатива" Татьяна Саввина.

Напомним, в 2019 году ЕСПЧ обязал выплатить РФ гражданам пострадавшим от ущемления прав человека на территории Приднестровья.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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ЕСПЧ.
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