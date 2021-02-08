"Сразу ручки воровать": Лавров оскандалился на встрече с Сиярто (видео)

Главе российского МИД Сергею Лаврову не в первый раз высказывать свои мысли, не обращая внимания на микрофон. Недавно он снова не сдержал своих эмоций, фактически обвинив члена делегации венгерского министра Петера Сийярто в попытке воровства.

Видео инцидента, было размещено на Facebook-странице МИД РФ еще 22 января. Однако долгое время оставалось незамеченным, так как венгерская аудитория его не поняла.

События произошли в прошлом месяце, во время трансляции протокольной части встречи министров в рамках визита Сийярто в Москву. Когда делегация с Будапешта усаживалась за столом переговоров, переводчица главы МИД Венгрии села возле своего шефа и взяла со стола ручку, чтобы записывать слова Лаврова для перевода. Позже она отклонилась от стола, чтобы отложить сумку, что и вызвало неоднозначную реакцию главы российского МИД.

Лавров, не замечая, что его микрофон уже включен, негромко сказал: "(Начинают) ручки сразу воровать". Далее на ролике видно, что переводчица этой ручкой записывает его речь, но фразу "про ручку" переводить не стала.

Напомним, в декабре 2020 года Сергей Лавров с визитом приехал в Грецию и провел встречу с министром иностранных дел республики Никосом Дендиасом. При этом во время протокольной съемки журналисты сделали несколько снимков Лаврова в маске, после чего в социальных сетях начали смеяться над российским министром.