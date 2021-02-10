В Ростове из мозга мужчины вытащили ручку (фото)

Врачи городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону провели уникальную операцию 37-летнему пациенту, который был экстренно доставлен в больницу в ночь на 8 февраля с проникающим колотым ранением глазной орбиты и головного мозга.

Об этом сообщили в Инстаграме ГБСМП Ростова-на-Дону.

Согласно предоставленным данным, мужчине в глаз вонзилась шариковая ручка, настолько, что, повредив глазное яблоко, вошла в мозг на весь диаметр полости черепа - от передней до задней черепных ямок.

В работу немедленно включилась команда специалистов в составе нейрохирургов Адель Аль Хаммади и Бориса Матевосяна (их постоянно консультировал заведующий отделением нейрохирургии Виталий Зайцев), врача-офтальмолога Татьяны Пащенко, анестезиолога Игоря Ветошкина, анестезистки Марины Инкиной и младшей операционной медсестры Татьяны Тихой.

Ювелирная операция по извлечению инородного предмета из глаза и головного мозга пациента проводилась с помощью новейшего медицинского оборудования. Шариковая ручка прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга, чудом не повредив их. Чтобы провести ее тракцию максимально осторожно, потребовалось мастерство врачей. И это было сделано на высочайшем уровне.

После операции пациенту провели контрольное обследование на КТ, чтобы оценить состояние после операции и исключить возможные дальнейшие риски. На данный момент мужчина помещен в реанимацию.

Стоит напомнить, что ранее 6 февраля в поселке Мосрентген в Новой Москве в жилом доме произошел пожар. В результате инцидента пострадали не менее полтора десятка человек, среди погибших двое детей.