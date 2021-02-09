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Журналисткам грозит 3 года тюрьмы за репортаж о белорусском активисте Романе Бондаренко: что важно знать об этом деле

Журналисткам грозит 3 года тюрьмы за репортаж о белорусском активисте Романе Бондаренко: что важно знать об этом деле
10:04 Сегодня Телеграф

В Минске во вторник, 9 января, проходит суд над журналистками канала "Белсат TV"  28-летней Екатериной Андреевой (Бахваловой) и 24-летней Дарьей Чульцовой. Им грозит три года заключения за  освещение акции протеста против убийства активиста Романа Бондаренка.

Андреева и Чульцова были арестованы в Минске 15 ноября 2020 года, во время репортажа о  массовом протесте после трагической смерти Романа Бондаренко, избитого во дворе собственного дома при попытке не дать уничтожать патриотическую символику. Мужчину избили, сломали череп, в результате чего он скончался в больнице. Смерть Бондаренко вызвала возмущение по всей стране.

"Журналистов "Белсата" арестовали во время прямого эфира с места, где Бондаренко был схвачен и избит. Они вели репортаж с 13-го этажа соседнего жилого дома, но милиция пришла туда и их арестовала. Сначала их приговорили к семидневному содержанию под стражей за "участие в незаконных собраниях", в которых они явно не могли участвовать, поскольку вели репортаж издалека. Однако, вскоре возбудили уголовное дело, обвинив в организации деятельности, которая грубо нарушала общественный порядок",  – сообщает руководитель украинского офиса в "Белсат TV"  Илья Суздалев.

По мнению силовиков, трансляция протеста способствовала координации активистов.
Напомним, в Минске прощаться с убитым активистом Романом Бондаренко вышли тысячи людей.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Суд, Протесты, Минск.
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