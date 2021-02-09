В России в Воркуте дороги посыпают мышьяком и свинцом: подробности (видео)

В одном из самых грязных городов России - Воркуте забили тревогу, власти посыпают дороги мышьяком и свинцом, вместо реагента.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Mash.

Так, местные активисты провели исследование: взяли пробы почвы и отходов ТЭЦ-2, которые свозят на хранение к шахте "Воркутинская". Нашли в них сильное загрязнение тяжелыми металлами.

Но это полбеды, хуже то, что этими химикатами в городе покрывают дороги.

Машины ездят по ним и превращают в пыль — в итоге над Воркутой стоит токсичный смог. Когда все тает — остатки со снегом разносятся по городу и попадают в реки.

Специалисты говорят, что все это чревато болезнями лор-группы и онкологией. Но муниципалитет утверждает, что шлаки относятся к пятому (самому низкому) классу опасности. Поэтому менять реагент на безопасный никто не будет. Заявления активистов остаются в игноре.

Стоит напомнить, что 9 февраля в Москве, на улице Флотской произошло ДТП: пьяный водитель на полной скорости снес двух девушек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.