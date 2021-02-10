Скачать
Среда, 10.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги 9 февраля: непогода в Украине и новые цены на газ за январь
Итоги 9 февраля: непогода в Украине и новые цены на газ за январь
Стрельба на блокпосту на линии разграничения: появились новые подробности
Стрельба на блокпосту на линии разграничения: появились новые подробности
Зарождение в Ухане маловероятно: эксперты прояснили, откуда взялся коронавирус
Зарождение в Ухане маловероятно: эксперты прояснили, откуда взялся коронавирус
"Манчестер Юнайтед" выбил "Вест Хэм" с Ярмоленко в старте из Кубка Англии (видео)
"Манчестер Юнайтед" выбил "Вест Хэм" с Ярмоленко в старте из Кубка Англии (видео)

Хайпанули: "пропажа" туристов на перевале Дятлова насмешила сеть

Хайпанули: "пропажа" туристов на перевале Дятлова насмешила сеть
Обновлено 08:09 Сегодня Телеграф

Группа московских туристов, пропавшая на перевале Дятлова, была найдена в аэропорту Екатеринбурга.  История сразу стала объектом бурного обсуждения в соцсетях.

Информация о пропаже группы из Москвы появилась в среду утром, 10 февраля. Ее озвучили источники в силовых ведомствах для "Екатеринбург онлайн".

Сразу пошли ассоциации с легендарной историей о таинственной гибели туристов в 1959 году. Но все оказалось куда прозаичней.

"Пропавших московских туристов на перевале Дятлова нашли — они на некоторое время перестали выходить на связь, но потом все же сами смогли вернуться. По нашим данным, группа в эти минуты находится в аэропорту Екатеринбурга и готовится к вылету в Москву", - сообщает telegram-канал "LIFE SHOT".

В комментариях пользователи не преминули "подколоть" горе-туристов:

"Хайпонули".
"Пропавшего меня нашли около магазина. Когда я расплачивался на кассе, то около минуты не мог выходить на связь".

"Перевал дятлова - можем повторить"

скрин

скрин2

Напомним. в ноябре 2020 года в РФ вышел сериал "Перевал Дятлова". Историческая драма описывает загадочное происшествие 60-летней давности в Уральских горах, где Игорь Дятлов повел в поход студентов, после чего никто из них не вернулся обратно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 155

Все по теме:

Перевал Дятлова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Трампу грозит импичмент за штурм Капитолия: в деле появились "неопровержимые доказательства"
02 Зарождение в Ухане маловероятно: эксперты прояснили, откуда взялся коронавирус
03 Получали задания в группе по Гарри Поттеру: в деле о самоубийстве двух девочек в Самаре всплыли новые детали
04 Девушка Илона Маска "засветилась" в пуховике украинского бренда (фото)
05 Итоги 9 февраля: непогода в Украине и новые цены на газ за январь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во Франции на популярном курорте потерпел крушение вертолет с туристами
Во Франции на популярном курорте потерпел крушение вертолет с туристами
&quot;Русский, сдавайся!&quot; У офиса канала &quot;НАШ&quot; в Киеве жгут файеры (фото и видео)
"Русский, сдавайся!" У офиса канала "НАШ" в Киеве жгут файеры (фото и видео)
Стрельба в больнице США: появились новые подробности и фото нападавшего
Стрельба в больнице США: появились новые подробности и фото нападавшего
Какой праздник 10 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 10 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь