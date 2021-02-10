Хайпанули: "пропажа" туристов на перевале Дятлова насмешила сеть

Группа московских туристов, пропавшая на перевале Дятлова, была найдена в аэропорту Екатеринбурга. История сразу стала объектом бурного обсуждения в соцсетях.

Информация о пропаже группы из Москвы появилась в среду утром, 10 февраля. Ее озвучили источники в силовых ведомствах для "Екатеринбург онлайн".

Сразу пошли ассоциации с легендарной историей о таинственной гибели туристов в 1959 году. Но все оказалось куда прозаичней.

"Пропавших московских туристов на перевале Дятлова нашли — они на некоторое время перестали выходить на связь, но потом все же сами смогли вернуться. По нашим данным, группа в эти минуты находится в аэропорту Екатеринбурга и готовится к вылету в Москву", - сообщает telegram-канал "LIFE SHOT".

В комментариях пользователи не преминули "подколоть" горе-туристов:

"Хайпонули".

"Пропавшего меня нашли около магазина. Когда я расплачивался на кассе, то около минуты не мог выходить на связь".

"Перевал дятлова - можем повторить"

Напомним. в ноябре 2020 года в РФ вышел сериал "Перевал Дятлова". Историческая драма описывает загадочное происшествие 60-летней давности в Уральских горах, где Игорь Дятлов повел в поход студентов, после чего никто из них не вернулся обратно.