Где смотреть онлайн последние серии "Перевала Дятлова"

Уже в четверг, 26 ноября, выходит финальная серия нового нашумевшего сериала "Перевал Дятлова".

Восьмой эпизод покажет телеканал ТНТ, хотя его уже можно посмотреть онлайн бесплатно.

Как известно, историческая драма описывает загадочное происшествие 60-летней давности в Уральских горах, где Игорь Дятлов повел в поход студентов, после чего никто из них не вернулся обратно.

Уже долгие годы умы многих терзают догадки и теории, что же на самом деле случилось на перевале Дятлова, и новый российский сериал 2020 года описывает как историю, так и расследование похода.

25 ноября на ТНТ вышла предпоследняя, 7 серия, посвященная причинам, в то время как уже 26 ноября выйдет 8 серия, последний эпизод про трагедию.

Посмотреть 8 серию можно будет в 20:00 по Киеву (21:00 по Москве) на канале ТНТ, сразу после чего там же выйдет фильм о фильме, а последний эпизод легально появится онлайн на сервисе "Премьер" для просмотра по платной подписке.

Однако, еще до показа на ТВ серия появилась на пиратских онлайн-кинотеатрах, и ее уже можно свободно смотреть онлайн бесплатно на любом из них (в частности, Seasonvar, Filmix, Киноточка, Kinobar и многие другие).

Напомним, ранее мы писали, стоит ли смотреть новый нашумевший сериал с Николь Кидман "Отыграть назад".