Где смотреть онлайн 3-4 серию "Перевала Дятлова"

В понедельник, 16 ноября, стартовал фантастически-мистический детектив "Перевал Дятлова".

2 и 3-тью серию многосерийного триллера уже можно посмотреть в сети. YouTube по прежнему видео блокирует по просьбе правообладателей, однако при желании новые серии в сети. Ну или же, официально купить подписку на сервисе Премьер .

В четверг, 19 ноября, в 21:00(20:00 по Киеву) выйдет 4 серия «Перевала Дятлова» на канале ТНТ. При желании ее также после выхода в эфир найти в сети, или посмотреть на платном сервисе.

Новый сериал от ТНТ «Перевал Дятлова» это многосерийный проект, который посвящен событиям, произошедшим в 1959 году в горах Урала с группой советских студентов. Загадочная смерть группы из девяти молодых людей под руководством Игоря Дятлова в горах вот уже 60 лет не дает покоя исследователям.

Канал ТНТ решил показать свое видение случившегося.

Ранее, «Телеграф» писал, где можно посмотреть новый детективный сериал с элементами мелодрамы « Теорема Пифагора».