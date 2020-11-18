Где смотреть онлайн 2 и 3 серию "Перевала Дятлова"

В понедельник, 16 ноября, на канале ТНТ стартовал историко-драматический сериал, основанный на уникальных архивных документах, "Перевал Дятлова".

17 ноября вышла вторая серия многосерийного исторического триллера. На YouTube посмотреть серию, увы, нельзя – видео блокируется по просьбе правообладателей, однако «хорошие» люди уже посливали новую серию в сеть. Если есть желание, найти все можно.

Легально же посмотреть новую серию можно на сервисе Премьер по платной подписке.

В среду, 18 ноября, в 21:00(20:00 по Киеву) выйдет 3 серия «Перевала Дятлова» на канале, после чего ее также можно будет посмотреть или на сервисе Премьер, или же поискать в сети «бесплатный» вариант.

«Перевал Дятлова» — это многосерийный сериал 3 в 1 - фантастический триллер, мистический детектив и ностальгическая драма, основанная на реальных событиях, которые случились с молодыми советскими туристами в горах Урала зимой 1959 года.

Ранее, "Телеграф" писал, что 16 ноября стартовал 8-ми серийный детективный сериал с элементами мелодрамы "Теорема Пифагора".