Ушла за пивом и не вернулась: под Питером жестоко расчленили женщину (фото и видео)

6 февраля под Питером произошло ЧП: пенсионер убил, а затем расчленил свою подругу. Он разложил останки по пакетам и оставил их вдоль трассы во Всеволожском районе.
Об этом сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT.
Согласно версии следователей, 64-летний житель города Мурино выпивал со знакомой у себя дома. В какой-то момент начали ругаться. В итоге собутыльник несколько раз ударил женщину по голове. Она умерла на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина вывез ее в пакетах.
Сейчас решается вопрос об аресте предполагаемого убийцы-расчленителя.
По его словам, он разозлился и ударил пострадавшую кулаком из-за чего та скончалась.
Кадры с места убийства женщины под Питером, которую расчленил 64-летний пенсионер:
37-летняя Татьяна Старовойтова, пропала еще 6 февраля — по словам брата, она "ушла за пивом и не вернулась".
Как говорят ее родственники, женщина встретила в магазине каких-то людей и уехала с ними. Пропавшую искали волонтеры из "Лизы алерт".
Стоит напомнить, что 9 февраля, в Самаре погибли две юные школьницы, которые упали с высоты 16 этажа жилого дома по улице Киевской. Девочки смотрели аниме "Тетрадь смерти".