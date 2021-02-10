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Ушла за пивом и не вернулась: под Питером жестоко расчленили женщину (фото и видео)

Ушла за пивом и не вернулась: под Питером жестоко расчленили женщину (фото и видео)
12:32 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

6 февраля под Питером произошло ЧП: пенсионер убил, а затем расчленил свою подругу. Он разложил останки по пакетам и оставил их вдоль трассы во Всеволожском районе.

Об этом сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT.

Согласно версии следователей, 64-летний житель города Мурино выпивал со знакомой у себя дома. В какой-то момент начали ругаться. В итоге собутыльник несколько раз ударил женщину по голове. Она умерла на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина вывез ее в пакетах.

Сейчас решается вопрос об аресте предполагаемого убийцы-расчленителя.

По его словам, он разозлился и ударил пострадавшую кулаком из-за чего та скончалась.

Кадры с места убийства женщины под Питером, которую расчленил 64-летний пенсионер:

37-летняя Татьяна Старовойтова, пропала еще 6 февраля — по словам брата, она "ушла за пивом и не вернулась".

Как говорят ее родственники, женщина встретила в магазине каких-то людей и уехала с ними. Пропавшую искали волонтеры из "Лизы алерт".

Стоит напомнить, что 9 февраля, в Самаре погибли две юные школьницы, которые упали с высоты 16 этажа жилого дома по улице Киевской. Девочки смотрели аниме "Тетрадь смерти".

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Питер.
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