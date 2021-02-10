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В деле о самоубийстве российских школьниц всплыло запрещенное аниме: что известно

В деле о самоубийстве российских школьниц всплыло запрещенное аниме: что известно
09:22 Сегодня Телеграф Фото: twitter

9 февраля, в Самаре погибли две юные школьницы, которые упали с высоты 16 этажа жилого дома по улице Киевской. Девочки смотрели аниме "Тетрадь смерти".

Об этом сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT.

Согласно предоставленным данным, следователи изучили историю просмотров на ноутбуках покончивших с собой самарских шестиклассниц. В результате было установлено, что подростки просматривали аниме "Тетрадь смерти".

Стоит заметить, что Суд в Санкт-Петербурге признал запрещенными в России японское аниме "Тетрадь смерти" и третий эпизод сериала "Инуяшики". Присутствовавший на заседании эксперт объяснил, что в лентах присутствуют сцены, которые пропагандируют самоубийства и могут оказать негативное влияние на психику юных зрителей.

Комиксы и сериал "Тетрадь смерти" требовали запретить еще в 2013 году после трагической смерти школьницы. Однако тогда экспертиза выявила, что проекты популярной франшизы не оказали влияния на состояние подростка.

Напомним, что в российской Самаре после падения с многоэтажки погибли две 12-летние девочки; они выпрыгнули вместе. По некоторым данным, незадолго до смерти школьницы выполняли задания из группы в соцсети.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 274

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Россия, Самара.
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