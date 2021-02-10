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Среда, 10.02.2021
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В Подмосковье трагедия из-за проблем с кислородом в коронавирусной больнице: первые данные о жертвах

В Подмосковье трагедия из-за проблем с кислородом в коронавирусной больнице: первые данные о жертвах
Обновлено 13:23 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В реанимации подмосковной больницы погибли три пациента. Происшествие произошло в Никольской больнице, где лежали тяжелые ковидные больные.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Baza.

Отключилась система подачи кислорода, а так как люди не могли дышать самостоятельно, то задохнулись. 

По одной из причин трагедии стал залип клапан газификатора. Жертв может быть больше.

Кроме того, как сообщает Телеграмм-канал  LIFE SHOT трагедия могла случится и по ошибке персонала при работе с оборудованием.

Ни взрыва, ни пожара из-за неисправности не было. На месте работают сотрудники экстренных служб и следователи.

Как сообщалось, 3 февраля в Красноярске на складе автозапчастей произошел пожар, во время тушения которого погибли трое пожарных. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Пожар, Россия, Больница.
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