В Подмосковье трагедия из-за проблем с кислородом в коронавирусной больнице: первые данные о жертвах

В реанимации подмосковной больницы погибли три пациента. Происшествие произошло в Никольской больнице, где лежали тяжелые ковидные больные.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Baza.

Отключилась система подачи кислорода, а так как люди не могли дышать самостоятельно, то задохнулись.

По одной из причин трагедии стал залип клапан газификатора. Жертв может быть больше.

Кроме того, как сообщает Телеграмм-канал LIFE SHOT трагедия могла случится и по ошибке персонала при работе с оборудованием.

Ни взрыва, ни пожара из-за неисправности не было. На месте работают сотрудники экстренных служб и следователи.

Как сообщалось, 3 февраля в Красноярске на складе автозапчастей произошел пожар, во время тушения которого погибли трое пожарных.