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В Москве трое школьниц чуть одновременно не покончили жизнь самоубийством: подробности

В Москве трое школьниц чуть одновременно не покончили жизнь самоубийством: подробности
10:48 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В среду, вечером 10 февраля в Москве произошло ЧП: три школьницы одновременно попытались совершить самоубийство. Девушки наглотались таблеток, но их удалось спасти.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Меш.

Согласно предоставленным данным, одна из жительниц дома на Перовском шоссе позвонила в полицию - она заметила, что в одной из квартир у окна стоит девочка и, кажется, хочет прыгнуть. Полицейские приехали по адресу и зашли в квартиру - дверь была открыта.

Внутри находились три школьницы: двое были уже без сознания, а третья в полуобморочном состоянии.

Как оказалось, подростки наглотались таблеток. Всех троих госпитализировали в детскую больницу имени Филатова с острым отравлением.

На данный момент 13-летние девочки находятся в тяжелом состоянии, в реанимации.

Стоит напомнить, что в феврале 2021 года на Киевщине произошла целая серия подростковых суицидов.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Москва, Россия, Самоубийство.
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