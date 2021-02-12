"Идеальный камуфляж": разноцветные собаки в России насмешили сеть (фото)

В городе Дзержинск произошло ЧП: множество бродячих собак окрасились в синий цвет. В сети связывают это с работой предприятия. Похожий инцидент случился в Подмосковье, но там животные стали зеленого цвета.

Фото собак публикуют в Телеграм.

По информации очевидцев из Дзержинска, основная масса ярких животных была замечена в окрестностях предприятия "Дзержинское оргстекло".

Как утверждают некоторые местные специалисты, этот элегантный оттенок собаки получили, искупавшись, по всей видимости, в отходах производства, – там используется, по неподтвержденным данным, вещества, которые могут давать именно такой цвет, например, медный купорос.

Впрочем, достоверно пока выяснить причины окраски собак пока так и не удалось.

В Перми и Подольске заметили собак другого цвета - зеленого. Причины все так же непонятны.

В свою очередь в Твиттер-группе "Веселый Киев" активно обсуждают такие новости.

"В рашке собаки возле завода оргстекло в Дзержинске извалялись в какой то х**не(медный купорос походу)) и бегают сейчас людей пугают))) выглядят конечно забавно. Народ говорит что это обычное явление и в гусьхрустальном, возле заводов хрустальных все собаки синие и сине-зеленые", - отметили в соцсети.

В рашке собаки возле завода оргстекло в Дзержинске извалялись в какой то херне(медный купорос походу)) и бегают сейчас людей пугают))) выглядят конечно забавно.

Народ говорит что это обычное явление и в гусьхрустальном, возле заводов хрустальных все собаки синие и сине-зеленые. pic.twitter.com/HHhT8ZgF9r — Veseliy Kyiv (@OKazymov) February 11, 2021

Стоит напомнить, что 10 февраля в Москве произошло ЧП: три школьницы одновременно попытались совершить самоубийство. Девушки наглотались таблеток, но их удалось спасти.