Скандал с синими собаками в России: названа причина необычного окраса

Предприятие "Дзержинское оргстекло", на котором нашли синих собак, судили за распространение ядовитой синильной кислоты - ядовитого вещества, которое при контакте с железом становится синего цвета. Именно поэтому шерсть собак и приобрела необычный цвет.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Mash".

После нескольких лет производства синильной кислоты, завод разорился, но утилизацию делать не стали — уже было некому. После себя предприятие оставило огромную свалку химотходов. И хотя в 2011 году было принято решение об утилизации отходов, их так и не убрали.

А в 2016 году с проверкой пришли уже ребята из Ростехнадзора и обнаружили открытым еще и цех с той самой кислотой. За незаконсервированный опасный объект "Оргстекло" штрафанули на 200 тысяч рублей, - добавляют в Telegram-канале.

На данный момент руководство на территорию никого не пускает – всему виной скандал с синими собаками.

Как сообщал "Телеграф", ранее от прорыва трубы в многоэтажке Харькова погибли животные из зоомагазина, расположенного в подвале дома. Также пострадала ветклиника.