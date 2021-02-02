Животные в Харькове сварились в магазине из-за прорыва трубы: детали ЧП

Скверное состояние теплосетей города Харькова привело к трагедии. От прорыва трубы в многоэтажке Харькова погибли животные из зоомагазина, расположенного в подвале дома. Также пострадала ветклиника.

ЧП произошло во вторник 2 февраля в 5 утра на улице Амосова, сообщает "Суспильне".

"Мне позвонили по телефону и сказали, что между домами прорвало трубу: "Вы когда придете, проверьте, может, и вас затопило". Мы пришли, открыли верхние двери - это же подвал. Вся лестница в воде была. Когда попробовали открыть двери, то из помещения хлынула вода", - рассказала журналистам хозяйка зоомагазина Александра Севрюкова.

Женщина начала обзванивать различные службы, которые могли помочь спасти животных Безрезультатно.

«Знакомые принесли резиновые сапоги, девушка разделась и полезла к кипятку. Из животных кто-то умер, кого-то спасли. У нас был кот, он лежал не в воде, но через температуру ему стало очень плохо. Шиншилла вряд ли выживет, потому что была в воде, в кипятке. Морские свинки, их 4-5, они тоже мокрые, мы не знаем, или выживут они. Хомяки сварились, утонули", говорит Севрюкова.

Напомним, в январе 2020 года Киеве на улице Смелянской произошло очередное ЧП, связанное с прорывом трубопровода.