В России обвиняемый в сотрудничестве с украинской разведкой напал на сотрудника СИЗО

Российский военнослужащий Руслан Артыков, подозреваемый в госизмене в пользу Украины, совершил нападение на сотрудника в СИЗО "Лефортово". Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на члена московской Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву

"В ходе посещения СИЗО "Лефортово" мы узнали, что лейтенант Руслан Артыков, задержанный якобы за сотрудничество с военной разведкой Украины, напал на сотрудника "Лефортово", - сказала Меркачева.

По ее словам, до инцидента у офицера произошел нервный срыв. "Ранее у него наблюдались проблемы со здоровьем, его вывозили в тюремную больницу", - говорит Меркачева.

В настоящий момент Артыков помещён в карцер. Все видеоматериалы с инцидентом направлены в Следственный комитет.

Лейтенанта ВС РФ Руслана Артыкова задержали осенью 2019 года. Его подозревают его в сборе секретных военных сведений по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. До ареста он проходил службу по контракту в 175-й бригаде управления ЮВО, дислоцированной в городе Аксай Ростовской области.

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