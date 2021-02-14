В России заблокировали сайт СМИ из-за упоминания акции в поддержку Навального

В России Роскомнадзор закрыл доступ к сайту издания "Спектр" на территории страны из-за информации, якобы содержащей призывы к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Соответствующую информацию разместил в своем Telegram-канале "Спектр". Там же опубликовано и уведомление Роскомнадзора, из которого следует, что доступ к сайту ограничен на основании решения Генпрокуратуры РФ от 11 февраля.

При этом у большинства пользователей в России сайт перестал открываться вечером 13 февраля.

Вместе с тем, в "Спектре" отмечают, что из-за рубежа (или из-под VPN) сайт по-прежнему доступен.

"Блокировка применена за статью "Идет охота на Волкова. Власти Литвы отказались арестовывать главу избирательных штабов Навального по запросу России". Роскомнадзор усмотрел в ней призывы к участию в протестной акции в поддержку Алексея Навального. Призывов от лица редакции "Спектра" или автора статьи там не было, но были цитаты из Twitter Леонида Волкова", - пояснили в "Спектре".

Как сообщалось, 14 февраля, в День святого Валентина сторонники Навального по всей России устроили флэш-моб под лозунгом "Любовь сильнее страха".