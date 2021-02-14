"Любовь сильнее страха": сторонники Навального по всей России устроили флешмоб (фото, видео)

Сторонники приговоренного к 3,5 годам колонии общего режима оппозиционера Алексея Навального в разных городах России в День святого Валентина. 14 февраля, проводят флэш-мобы в поддержку политика.
По призыву его штаба они в определенное время зажигают на улице фонарики на мобильных телефонах, а также выкладывают из свечей фигуры сердец. Девиз акции - "Любовь сильнее страха".
Штабы Навального в различных городах публикуют в соцсетях фотографии людей, откликнувшихся на призыв принять участие во флэш-мобе.
Акции уже состоялись в Хабаровске:
Кто-то из участников акции в Хабаровске решил запустить салют:
В Хабаровске даже запустили салют в честь нашей акции! #любовьсильнеестраха pic.twitter.com/OIchQz4hyZ— Команда Навального (@teamnavalny) February 14, 2021
Присоединилсь к флэш-мобу и в Петропавловске-Камчатском:
Во Владивостоке:
И ещё Владивосток!#ЛюбовьСильнееСтраха pic.twitter.com/hWXFJjuq5S— ФБК (@fbkinfo) February 14, 2021
В Комсомольске-на-Амуре:
В Иркутске:
В Москве люди выстроились в цепь солидарности:
Цепь солидарности в Москве!— ФБК (@fbkinfo) February 14, 2021
Свободу политзаключённым!https://t.co/RuVdIHeK8C pic.twitter.com/LcUuVmTPjd
Как сообщает российское интернет-СМИ "Медиазона", в Петербурге также состоялась акция "Цепь солидарности".
Ее участники возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий и начали расходиться. Задержаний на акции не было.
Вместе с тем, по публикуемым фотографиям и видеороликам оценить количество участников не представляется возможным, как и в скольких местах акции проводились.
Как сообщалось, Навального отравили в августе 2020 года нервно-паралитическим веществом "Новичок". Сам оппозиционер убежден, что за его отравлением стоит лично президент РФ Владимир Путин.
После лечения и реабилитации в Германии Навальный был задержан 18 января, сразу после прибытия в Москву.
2 февраля 2021 года Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.