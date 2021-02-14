"Любовь сильнее страха": сторонники Навального по всей России устроили флешмоб (фото, видео)

Сторонники приговоренного к 3,5 годам колонии общего режима оппозиционера Алексея Навального в разных городах России в День святого Валентина. 14 февраля, проводят флэш-мобы в поддержку политика.

По призыву его штаба они в определенное время зажигают на улице фонарики на мобильных телефонах, а также выкладывают из свечей фигуры сердец. Девиз акции - "Любовь сильнее страха".

Штабы Навального в различных городах публикуют в соцсетях фотографии людей, откликнувшихся на призыв принять участие во флэш-мобе.

Акции уже состоялись в Хабаровске:

Кто-то из участников акции в Хабаровске решил запустить салют:

В Хабаровске даже запустили салют в честь нашей акции! #любовьсильнеестраха pic.twitter.com/OIchQz4hyZ — Команда Навального (@teamnavalny) February 14, 2021

Присоединилсь к флэш-мобу и в Петропавловске-Камчатском:

Во Владивостоке:

В Комсомольске-на-Амуре:

В Иркутске:

В Москве люди выстроились в цепь солидарности:

Как сообщает российское интернет-СМИ "Медиазона", в Петербурге также состоялась акция "Цепь солидарности".

Ее участники возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий и начали расходиться. Задержаний на акции не было.

Вместе с тем, по публикуемым фотографиям и видеороликам оценить количество участников не представляется возможным, как и в скольких местах акции проводились.

Как сообщалось, Навального отравили в августе 2020 года нервно-паралитическим веществом "Новичок". Сам оппозиционер убежден, что за его отравлением стоит лично президент РФ Владимир Путин.

После лечения и реабилитации в Германии Навальный был задержан 18 января, сразу после прибытия в Москву.

2 февраля 2021 года Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.