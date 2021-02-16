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В небе над Минском появилась огромная красная полоса: необычное явление попало на фото

В небе над Минском появилась огромная красная полоса: необычное явление попало на фото
Обновлено 11:44 Сегодня Телеграф

Во вторник утром, 16 февраля, на рассвете в небе над Минском появилась красная полоса. Она как будто пересекала пополам утреннее небо.

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"Сама природа желает всем белорусам доброго утра! С самого утра читатели шлют нам фотографии несанкционированного массового мероприятия в небе над Минском. Милиция и армия приведены в полную боевую готовность. По слухам, из России уже едут пушки для разгона облаков", - пошутили на telegram-канале "NEXTA".

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Как известно, во время заката и рассвета прямой солнечный свет проходит по касательной к земной поверхности, так что путь, проходимый светом в атмосфере, становится намного больше, чем днем. По этой причине большая часть синего и даже зеленого света рассеивается в стороны из прямого солнечного света, из-за этого прямой свет солнца, а также освещаемые им облака и небо вблизи горизонта окрашиваются в красные тона.

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Вероятно, утром 16 февраля в небе над Минском пролетел самолет, оставивший за собой конденсационный след, или же это дым из высокой трубы. Получившееся длинное «облако» и окрасили в красный цвет лучи солнца, сообщает TUT.BY.

Напомним, Ученые объяснили почему небо имеет голубой оттенок.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Беларусь, Минск, Небо.
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