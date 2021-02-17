Связали за ноги и подняли краном на высоту 20 м: жертвоприношение на стройке в Казахстане попало на видео

В Казахстане устроили жуткое мероприятие: в столице Нур-Султане страны строители на башенном кране подняли корову для жертвоприношения.

Соответствующее видео опубликовано в местных СМИ.

На кадрах видно, как что живую корову, закрепленную на башенном кране, поднимают на крышу многоэтажного строящегося жилого комплекса.

"Сотрудниками полиции установлены все участники инцидента. По данному факту проводится проверка. Будут приняты меры согласно действующему законодательству", - заявили в пресс-службе полиции Нур-Султана.

Вскоре за этот инцидент извинились.

"Намерения были благие, это курбандык (жертва – прим. Авт.) с последующей передачей мяса малоимущим, еще раз извиняюсь за этот инцидент", - сказали в пресс-службе.

Как сообщал "Телеграф", ранее британских коров подключают к облачным хранилищам.