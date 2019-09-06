Скачать
Пятница, 06.09.2019
Арахамия: Планируем принимать не менее 7-10 законопроектов за пленарный день
Арахамия: Планируем принимать не менее 7-10 законопроектов за пленарный день
В "Батькивщине" считают, что Одесский облсовет надо распустить
В "Батькивщине" считают, что Одесский облсовет надо распустить
Ювентус готовит три очень громких трансфера
Ювентус готовит три очень громких трансфера
People’s Choice Awards: номинанты премии
People’s Choice Awards: номинанты премии

Прогресс не дремлет: Британских коров подключают к облачным хранилищам

Прогресс не дремлет: Британских коров подключают к облачным хранилищам
04:09 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay

Новости технологии:Англичане подключат коров к облачному хранилищу.

180 буренок, живущих на ферме в Сомерсете, на юго-западе Англии, сами того не ведая стали участницами эксперимента в сфере высоких технологий. Датчики, закрепленные на шеях животных в специальных ошейниках, собирают данные об активности и физическом состоянии животного после чего по 5G-каналу отправляют их в облачное хранилище, где они доступны обслуживающему персоналу для просмотра, анализа и принятия нужных мер.

Как сообщает Associated Press, алгоритм программного комплекса анализирует информацию, уведомляя фермеров и ветеринаров через приложение для смартфона, о появлении данных, указывающих на необходимость человеческого вмешательства.

Целью разработки является предоставление персоналу возможности удаленного слежения за животными. Вероятно, пастуха такого стада надо будет именовать уже как-то иначе: что-то вроде "оператор коровы".

Борьба с глобальным потеплением: коров предложили кормить водорослями

"Доступность данных на телефонах и других мобильных устройствах, облегчает их быстрое использование", — объясняет Марк Гоф, пастух на экспериментальной ферме, управляемой британским Центром точных инноваций в области сельскохозяйственного машиностроения.

"Вы можете быть на одном конце здания, вы получаете предупреждение, оно точно говорит вам, какая это корова, в чем проблема, и это мгновенная оценка", — говорит Гоф.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эксперимент, Сомерсет, Коровы, Марк Гоф.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стефанчук: "Слуга народа" и Зеленский "сверят часы"
02 Гороскоп на завтра, 6 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Стефанчук назвал главную ошибку новой Верховной Рады
04 Зеленский обсудил с сенаторами США поддержку Украины
05 В "Европейской солидарности" прокомментировали освобождение Цемаха
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В штабе Навального проводят обыски: задержаны 8 человек
В штабе Навального проводят обыски: задержаны 8 человек
Остатки лета напоминают о себе: прогноз погоды на завтра, 6 сентября
Прогноз погоды на завтра, 6 сентября
Молодые писатели и художники будут получать стипедии
Молодые писатели и художники будут получать стипедии
Афиша интересных событий в Украине на 7-8 сентября
Афиша интересных событий в Украине на 7-8 сентября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь