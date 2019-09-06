Прогресс не дремлет: Британских коров подключают к облачным хранилищам

Новости технологии:Англичане подключат коров к облачному хранилищу.

180 буренок, живущих на ферме в Сомерсете, на юго-западе Англии, сами того не ведая стали участницами эксперимента в сфере высоких технологий. Датчики, закрепленные на шеях животных в специальных ошейниках, собирают данные об активности и физическом состоянии животного после чего по 5G-каналу отправляют их в облачное хранилище, где они доступны обслуживающему персоналу для просмотра, анализа и принятия нужных мер.

Как сообщает Associated Press, алгоритм программного комплекса анализирует информацию, уведомляя фермеров и ветеринаров через приложение для смартфона, о появлении данных, указывающих на необходимость человеческого вмешательства.

Целью разработки является предоставление персоналу возможности удаленного слежения за животными. Вероятно, пастуха такого стада надо будет именовать уже как-то иначе: что-то вроде "оператор коровы".

"Доступность данных на телефонах и других мобильных устройствах, облегчает их быстрое использование", — объясняет Марк Гоф, пастух на экспериментальной ферме, управляемой британским Центром точных инноваций в области сельскохозяйственного машиностроения.

"Вы можете быть на одном конце здания, вы получаете предупреждение, оно точно говорит вам, какая это корова, в чем проблема, и это мгновенная оценка", — говорит Гоф.