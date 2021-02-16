"Ну, печально": в Кремле ответили США на критику "Спутник V"

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова дипломатов США о том, что к вакцине "Спутник V" стоит относиться с подозрением.

Об этом пишет РИА.

"Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами и если единственное, что можно произнести на этот счет, это вот подобного рода заявления, — ну, печально", - сказал Лавров.

Также он заявил, что РФ "никогда ни с кем не дружила против кого бы то ни было" и "имеет право развивать отношения так, как договорится".

Слова Лаврова прозвучали на фоне заявлений представителей Белого дома о том, что "Спутник" является геополитическим проектом Путина и с ним надо быть осторожней, чтобы не попасть в зависимость от Кремля.

Как сообщалось ранее, Лавров сообщил, что в России готовятся к возможному разрыву отношений с Евросоюзом.