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Даже Госдума в недоумении: Соловьев сравнил Навального с Гитлером

Даже Госдума в недоумении: Соловьев сравнил Навального с Гитлером
Обновлено 21:43 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Российский пропагандист Владимир Соловьев во время своего шоу на телеканале "Россия 1" заявил, что "Гитлер был смелым человеком". 

Видео, на котором Соловьев размышляет о "доблести" фюрера Третьего рейха, обнародовано в твиттере "Дождь". 

"Гитлер кстати было очень смелым человеком. В отличие от этого "гульфикофюрера" (речь в сюжете идет о российском оппозиционере Алексее Навальном, - ред.) не косил от армии. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны", - сказал Соловьев. 

После такого заявления, которое транслировалось в эфире ведущего общероссийского канала, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с требованием проверить заявления Соловьева на предмет нарушения закона о реабилитации нацизма.

"Я не знаю, зачем в Госдуме сейчас рассматривается законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма, пока по центральному телевидению безнаказанно то памятник Краснову (воевавший на стороне Германии во второй мировой войне, генерал Петр Краснов, - ред.) предлагают ставить, то Гитлера хвалят", - заявил он, передает РБК

Помимо того, на слова Соловьева отреагировала директор фонда "Холокост" Алла Гербер, которая назвала его "сумасшедшим и опасным".

"Когда-то, когда Соловьёв был более или менее похож на человека, он подошёл ко мне и сказал: "Аллочка, а вот ты знаешь, я – еврей". Я ему сказала, что он позор нашей нации. Сейчас это я это повторяю: он позор не только моей нации, он позор всего нашего народа, любого порядочного сообщества. Я просто в бешенстве", - приводит ее слова Подъем.

Как сообщалось ранее, набирающая популярность соцсеть Clubhouse забанила аккаунт Соловьева.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Владимир Соловьев, Валерий Рашкин, Алла Гербер.
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