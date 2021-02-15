Российского пропагандиста Соловьева забанили в Clubhouse

Российский журналист и пропагандист Владимир Соловьев сообщил, что его аккаунт в стремительно набирающей популярность голосовой социальной сети Clubhouse забанили.

Об этом Соловьев сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Подписчики пропагандиста в основной своей массе выразили поддержку Соловьеву, а также выступили за запрет в РФ западных социальных сетей и сервисов для общения.

Между тем, реакция пользователей России в других соцсетях на новость о "бане" Соловьева была не столь однозначной и позитивной для него.

Соловьев известен своими одиозными высказываниями. Так, во время последнего обострения конфликта в Нагорном Карабахе он перепутал кадры из компьютерной игры "Arma" с реальными военными действиями.

Также он оконфузился, перепутав известных российских писателя и философа – Дмитрия Глуховского и Дмитрия Галковского, впоследствии назвав обоих бездарями и оскорбив.