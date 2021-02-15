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В нашумевшей соцсети Clubhouse нашли уязвимость - данные пользователя могут оказаться у властей Китая

В нашумевшей соцсети Clubhouse нашли уязвимость - данные пользователя могут оказаться у властей Китая
05:39 Сегодня Телеграф

Центр по изучению политики в отношении интернета Stanford Internet Observatory (SIO) выявил в запущенной меньше года назад и стремительно набирающей популярность голосовой социальной сети Clubhouse уязвимость, которая позволяет получить доступ к необработанным данным пользователей со стороны властей Китая.

"Мы изучили ее методы защиты данных и обнаружили потенциальный риск для пользователей из материкового Китая", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте SIO в Twitter 13 февраля.

По словам специалистов, им удалось подтвердить, что серверную платформу для Clubhouse предоставляет стартап "Agora Inc." из Шанхая.

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При этом ID пользователей передаются в виде открытого текста через Интернет, что делает их перехват "тривиальным".

"Любой наблюдатель интернет-трафика может легко сопоставить идентификаторы в общих чатах, чтобы увидеть, кто с кем разговаривает", - отметили аналитики SIO.

В Центре рассказали, что зафиксировали, как метаданные из чата клуба "ретранслируются на серверы", которые, скорее всего, находятся в Китае.

"Любые незашифрованные данные, которые передаются через серверы в КНР, вероятно, будут доступны правительству Китая", - отмечается в отчете SIO.

Кого из знаменитостей уже можно встретить в ClubHouse?

Специалисты считают, что "Agora Inc." Вероятно имеет доступ к необработанным звуковым файлам пользователей соцсети и потенциально может предоставить к ним доступ правительству КНР, так как по китайским законам должна помогать властям в обнаружении звуковых сообщений, которые, по их мнению, ставят под угрозу национальную безопасность.

Социальная сеть Clubhouse была запущена в апреле 2020 года двумя выпускниками Стэнфорда и бывшими разработчиками Google Полом Дэвисоном и Роганом Сэтом.

Она состоит из "комнат" и "клубов" по интересам, взаимодействовать в которых можно исключительно голосом и лишь в режиме реального времени – записывать разговоры запрещено.

Своей популярностью Clubhouse во многом обязан создателю Tesla Илону Маску и основателю Facebook Марку Цукербергу, которые решили присоединиться к ней и тем самым подали пример многим другим знаменитостям.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Соцсеть, Уязвимость, Утечка данных, ClubHouse.
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