"Два придурка. Оба бездари!" Скандальный пропагандист оконфузился в прямом эфире (видео)

Российский журналист и пропагандист Владимир Соловьев, который недавно в шоу "Полный контакт" перепутал кадры с компьютерной игры Arma с войной в Нагорном Карабахе, снова оконфузился, перепутав между собой известных российских писателя и философа – Дмитрия Глуховского и Дмитрия Галковского.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Сталингулаг".

"Месье Галковский (Дмитрий, философ, - прим. ред.) тот, кого выбрал Тотальный диктант как автора текста, для того, чтобы все русскоязычные проверяли свои способности….. Или Глуховский (Дмитрий, писатель, - прим. ред.)… Ну одна *рень… Я их не разделяю. Тот Глуховский, а этот Галковский, два *ридурка. Какая *рен разница?" – говорит и ругается нецензурной бранью в кадре Соловьев, не стесняясь этого.

Какой же Соловьёв феноменальный долбоёб! Перепутал писателя Глуховского с философом Галковским, понял, что обосрался, но не смог остановиться и продолжил жрать говно жадно чавкая pic.twitter.com/5btH1TdqIq — Сталингулаг (@StalinGulag) December 1, 2020

В сети не смогли удержаться от комментариев, указав на непрофессионализм пропагандиста, "он просто вспомнил о целевой аудитории".

Как сообщал "Телеграф", ранее российский пропагандист Дмитрий Киселев объявил о планах Украины построить военно-морскую базу в Северодонецке.