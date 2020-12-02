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Среда, 02.12.2020
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"Два придурка. Оба бездари!" Скандальный пропагандист оконфузился в прямом эфире (видео)
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"Два придурка. Оба бездари!" Скандальный пропагандист оконфузился в прямом эфире (видео)

"Два придурка. Оба бездари!" Скандальный пропагандист оконфузился в прямом эфире (видео)
Обновлено 13:36 Сегодня Телеграф фото: Telegram-канал "Сталингулаг"

Российский журналист и пропагандист Владимир Соловьев, который недавно в шоу "Полный контакт" перепутал кадры с компьютерной игры Arma с войной в Нагорном Карабахе, снова оконфузился, перепутав между собой известных российских писателя и философа – Дмитрия Глуховского и Дмитрия Галковского.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Сталингулаг".

"Месье Галковский (Дмитрий, философ, - прим. ред.) тот, кого выбрал Тотальный диктант как автора текста, для того, чтобы все русскоязычные проверяли свои способности….. Или Глуховский (Дмитрий, писатель, - прим. ред.)…  Ну одна *рень… Я их не разделяю. Тот Глуховский, а этот Галковский, два *ридурка. Какая *рен разница?" – говорит и ругается нецензурной бранью в кадре Соловьев, не стесняясь этого.

В сети не смогли удержаться от комментариев, указав на непрофессионализм пропагандиста, "он просто вспомнил о целевой аудитории".

Соловьев пропагандист

Соловьев пропагандист

Соловьев пропагандист

Соловьев пропагандист

Соловьев пропагандист

Как сообщал "Телеграф", ранее российский пропагандист Дмитрий Киселев объявил о планах Украины построить военно-морскую базу в Северодонецке.

 

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Все по теме:

Видео, Дмитрий Соловьев, Пропагандисты.

Автор:

Телеграф
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