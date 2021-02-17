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Дома замело по самые крыши: фото и видео обрушившейся на Сахалин снежной стихии

Дома замело по самые крыши: фото и видео обрушившейся на Сахалин снежной стихии
11:01 Сегодня Телеграф Фото: sakhalin.info

Снежная стихия, которая обрушилась на Сахалин 17 февраля, заставила островитян с удвоенной энергией делать посты в социальных сетях. Главной площадкой, чтобы выложить красивое фото или видео во время метели, традиционно стал Instagram.

Об этом сообщили Sakh.com.

Вот так выглядит двор в объективе пользователя с ником demontir1.

снег

снег сахалин

Он же погулял по Южно-Сахалинску и сделал еще несколько ярких кадров.

снегопад

после снегопада

В следующем фото от пользователя remche9 хорошо раскрыта тема занесенных снегом автомобилей.

авто в снегу

Фотографии заснеженной сахалинской природы выложил и пользователь tabakov.v.

природа

снег природа

лес в снегу

Любители зимних видов спорта пошли в снежную погоду кататься на Большевике. Судя по отзывам пользователя derevonetonet, "пухляк" там по пояс, и островитян даже пускают на трассу "Спортивную".

снежная трасса

Снег Южно-Сахалинск

Житель Шахтерска с ником schacte777 снял на видео разгулявшийся сильный ветер.

А в Тымовском дует так, что людям сложно выйти из подъезда. Рассказывает tatyana_verb.

Также в сети публикуют фотографии из Тымовского, где засыпало даже вход в магазин. А вот знак автобусной остановки еще сопротивляется стихии.

фото из Тымовского, где засыпало даже вход в магазин.

Фото снежных заносов в Южно-Сахалинске.

снег

Сахалин, Бошняково, кадры последствий снегопадов.

Лавина накрыла скорую помощь:

Стоит напомнить, что в то же время холодный фронт принес в Грецию похолодание и снегопады, которые завалили снегом столицу страны - Афины.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Сахалин, Снег, Снегопад, Стихийное бедствие.
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