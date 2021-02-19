В Питере напали с ножом на работника генконсульства Украины – журналист

В Санкт-Петербурге совершено вооруженное нападение на сотрудника Генерального консульства Украины. Неизвестный нанес своей жертве два ножевых ранения.

Об этом на своем telegram-канале рассказал журналист Олег Соловей.

"Нападение на Генконсульство Украины в Санкт-Петербурге. Нападавший нанес дежурному коменданту два ножевых ранения. Угрозы жизни украинской работника нет", - отметил автор сообщения.

По словам Соловья российские полицейские не проявляют особого рвения по данному нападению.

"Нападавший задержан. Но что-то российские полицейские без особого энтузиазма им занимаются. Может были готовы", - уточняет журналист.

В центре Киева у сотрудника посольства Нидерландов в Украине неизвестные в минувший понедельник, 15 февраля, похитили велосипед.

Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил первый секретарь Посольства Нидерландов в Украине Лодевейк Смур (Lodewijk Smoor) на своей странице в соцсети Facebook.. В комментариях к своему посту он сообщил, что дипломат, у которого похитили велосипед, подал заявление в полицию.