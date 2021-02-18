"Украина - это Европа": у здания НАБУ в Киеве обокрали голландского дипломата

В центре Киева у сотрудника посольства Нидерландов в Украине неизвестные в минувший понедельник, 15 февраля, похитили велосипед.

Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил первый секретарь Посольства Нидерландов в Украине Лодевейк Смур (Lodewijk Smoor) на своей странице в соцсети Facebook.

"После публикации Посольства Нидерландов в Украине в Facebook стало много внимания к зимнему катанию на велосипеде. Вот еще двое коллег по спорту, которые едут на работу на велосипеде. Одному повезло меньше, чем мне. В последний раз его байк видели перед Национальным антикоррупционным бюро в понедельник. Все, кто видел это, дайте мне знать", - написал дипломат.

В комментариях к своему посту он сообщил, что дипломат, у которого похитили велосипед, подал заявление в полицию.

Знакомый пострадавшего дипломата, старший аналитик Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Анатолий Окситюк с сарказмом прокомментировал произошедшее.

"У моего знакомого голландского дипломата украли велосипед. Возле НАБУ. Воистину, Украина - это Европа. Территория варваров", - написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, в Киеве "обнесли" квартиру "правой руки" нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.