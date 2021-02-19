Дворец царя важнее: Путина высмеяли на фоне успехов NASA с Марсом

Американская миссия по спуску на Марс аппарата Perseverance ("Настойчивость") завершилась успехом, на фоне чего в сети вспомнили достижения руководства России.
"Миссия марсохода "Настойчивость" обошлась НАСА в $2.5 млрд. Дворец Путина обошелся россиянам в $1.5 млрд, при том, что там ещё голые стены. К концу строительства дворца стоимости проектов сравняются. Согласитесь, что 20-й дворец царя для России важнее, чем Марс", - написал в твиттер пользователь под псевдонимом Вал Мишель.
Миссия марсохода “Настойчивость” обошлась НАСА в $2.5 млрд.
Дворец Путина обошелся россиянам в $1.5 млрд, при том, что там ещё голые стены. К концу строительства дворца стоимости проектов сравняются.
Согласитесь, что 20-й дворец царя для России важнее, чем Марс.
— Вал Мишель (@VALMICHEL7) February 19, 2021
Другие же вспомнили высказывания пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что посадка марсохода является достоянием всего человечества.
Песков назвал достоянием человечества посадку аппарата США на Марсе.
Примазаться к чужим достижениям... Погодите, Путиссия ещё потребует свою долю от этого достояния...
— СмутноеВремя (@Durevestnik) February 19, 2021
Марсоход "Настойчивость" совершил успешную посадку на красную планету в четверг 18 февраля, после чего прислал первый снимок.
Как сообщалось ранее, в ноябре 2020 года на сайте Роскосмоса появился раздел с песнями генерального директора компании Дмитрия Рогозина.