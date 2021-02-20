Скачать
Суббота, 20.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Мы много внимания уделяем деталям, поэтому наше телевидение зрелищное и даст фору европейскому ТВ", – телеведущий Олег Панюта – об украинской журналистике и Крыме
"Мы много внимания уделяем деталям, поэтому наше телевидение зрелищное и даст фору европейскому ТВ", – телеведущий Олег Панюта – об украинской журналистике и Крыме
В Украине снова закрывают кафе и ТЦ: кого коснутся ограничения
В Украине снова закрывают кафе и ТЦ: кого коснутся ограничения
Умерло уже более 25 тысяч украинцев: свежая статистика по COVID-19 на 20 февраля
Умерло уже более 25 тысяч украинцев: свежая статистика по COVID-19 на 20 февраля
В Москве прощаются с Мягковым: смотреть церемонию онлайн
В Москве прощаются с Мягковым: смотреть церемонию онлайн

Под завалами нашли еще тела: появились детали трагедии на фабрике в Норильске

Под завалами нашли еще тела: появились детали трагедии на фабрике в Норильске
Обновлено 13:30 Сегодня Телеграф

В здании дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики, при обрушении которого погиб минимум один человек, ранее были выявлены неисправности. Об этом сообщают в пресс-службе управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"По предварительной версии следствия, ранее при обследовании здания галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания, и было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ", - заявили в ведомстве.

Вероятно,  вышеуказанные дефекты в результате и привели к трагедии.  По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Отметим, что список жертв обрушения может вырасти до трех человек. Об этом заявил

Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", со ссылкой на источник ТАСС.

Напомним, в российском Норильске в ночь на субботу, 20 февраля, произошло обрушение на местной обогатительной фабрике, в результате чего один человек погиб и пятеро пострадали. Всего под завалами могут находиться еще 2 человека.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 99

Все по теме:

Фабрика, Пострадавшие, Норильск, Обрушение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оккупанты Крыма обратились к Западу из-за водной блокады после заявлений о "вреде" воды из Украины
02 Возлюбленная Криштиану Роналду разделась для популярного журнала (фото, видео)
03 У Байдена пошли наперекор Трампу и поддержали Украину в борьбе с Путиным
04 С Марса прилетели новые уникальные снимки, сделанные марсоходом Perseverance (фото)
05 Стало известно, почему санкции СНБО коснулись Оксаны Марченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У Байдена пошли наперекор Трампу и поддержали Украину в борьбе с Путиным
У Байдена пошли наперекор Трампу и поддержали Украину в борьбе с Путиным
Оккупанты Крыма обратились к Западу из-за водной блокады после заявлений о &quot;вреде&quot; воды из Украины
Оккупанты Крыма обратились к Западу из-за водной блокады после заявлений о "вреде" воды из Украины
Эвакуировали 16 младенцев: в Одессе загорелся роддом (фото)
Эвакуировали 16 младенцев: в Одессе загорелся роддом (фото)
Вышла в магазин: маленькая девочка чудом спаслась от смерти под Киевом (фото)
Вышла в магазин: маленькая девочка чудом спаслась от смерти под Киевом (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь