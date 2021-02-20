Под завалами нашли еще тела: появились детали трагедии на фабрике в Норильске

В здании дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики, при обрушении которого погиб минимум один человек, ранее были выявлены неисправности. Об этом сообщают в пресс-службе управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"По предварительной версии следствия, ранее при обследовании здания галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания, и было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ", - заявили в ведомстве.

Вероятно, вышеуказанные дефекты в результате и привели к трагедии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Отметим, что список жертв обрушения может вырасти до трех человек. Об этом заявил

Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", со ссылкой на источник ТАСС.

Напомним, в российском Норильске в ночь на субботу, 20 февраля, произошло обрушение на местной обогатительной фабрике, в результате чего один человек погиб и пятеро пострадали. Всего под завалами могут находиться еще 2 человека.