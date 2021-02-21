Жириновский выдал новый перл о предельном весе для россиян

Депутат Госдумы России Владимир Жириновский выступил с критикой россиян, имеющих слишком большой вес. Политик посчитал их обузой для страны.

"Безмерно толстый человек — это ведь большие расходы государства. Его надо лечить, надо давать диету. В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают. Я еще в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 кг", — сказал Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда", сообщает информагентство ura.news.

По словам лидера фракции, необходимо установить предельный вес для чиновников не более 100 кг.

"Вес чиновника — 100 кг и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще? Мы должны его ориентировать. Что вы так много кушаете? У вас же диабет уже не 2-й степени, а 1-й", — возмутился политик, призвав власти давать гражданам рекомендации по здоровому образу жизни.

Отметим, что в 2014 году Владимир Жириновский уже поднимал вопрос лишнего веса, заявив, что если российский депутат весит больше 80 кг, он должен сдать свой мандат.

Напомним, глава российской партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отвлечь молодежь от протестов с помощью открытия борделей.