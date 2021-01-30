"Вызовите деду врача!" Жириновский поразил россиян идеей, как отвлечь молодежь от протестов

Глава российской партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отвлечь молодежь от протестов с помощью открытия борделей.

Такое предложение он высказал в эфире радио "Комсомольская правда".

По его убеждению, это позволит "в два-три раза" снизить агрессивность молодых людей, идущих на митинги.

Также он высказал мнение, что большая часть протестующих являются холостяками, которым некуда девать свою энергию.

Впрочем, он признал, что это не самый лучший вариант воспитания молодежи с позиции этики и морали.

В сети заявления Жириновского были встречены с недоумением.

Как сообщалось ранее, 18 января российского оппозиционера Алексея Навального суд заключил под стражу на 30 суток сразу же после возвращения в Россию.

23 января по всей стране прошли акции в поддержку Навального, в которой приняли участие и подростки.