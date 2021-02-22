Путин и Лукашенко встретились в Сочи: на фото и видео подметили любопытные детали

22 февраля президент России Владимир Путин и непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко провели встречу в Сочи. В сети подшутили над некоторыми моментами мероприятия.
Фото и видео встречи опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", который вероятно ведет пресс-служба Лукашенко.
Там же тезисно обозначены темы, которые затрагивали Путин и Лукашенко на встрече в Сочи.
В то же время в сети не могли оставить без внимания неформальный внешний вид лидеров РФ и Беларуси и манеру их поведения. В Твиттере "local" подшутили над манерой Лукашенко делать записи в блокнот во время общения с Путиным.
Советская Белоруссия, [22.02.21 15:49]
⚡️Президент России Владимир Путин провёл контрольный диктант по русскому языку для Александра Лукашенко pic.twitter.com/1HPpsGHBqi
— local (@R1313131313) February 22, 2021
В Твиттере "Гуго Карлович" также прокомментировали встречу глав государств.
"Просто встретились два одиночества, Развели у дороги костер, А костру разгораться не хочется, Вот и весь, вот и весь разговор", - написали пользователи.
Просто встретились два одиночества,
Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется,
Вот и весь, вот и весь разговор. pic.twitter.com/Ja5FBNEGV0
— Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) February 22, 2021
Другие пользователи сети отреагировали на встречу с юмором.
Стоит напомнить, что Александр Лукашенко предположительно инициировал встречу с Владимиром Путиным для обсуждения вопроса об очередном выделении денег для Беларуси. При этом непризнанный президент подобные заявления отрицает.