Путин и Лукашенко встретились в Сочи: на фото и видео подметили любопытные детали

22 февраля президент России Владимир Путин и непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко провели встречу в Сочи. В сети подшутили над некоторыми моментами мероприятия.

Фото и видео встречи опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", который вероятно ведет пресс-служба Лукашенко.

Там же тезисно обозначены темы, которые затрагивали Путин и Лукашенко на встрече в Сочи.

В то же время в сети не могли оставить без внимания неформальный внешний вид лидеров РФ и Беларуси и манеру их поведения. В Твиттере "local" подшутили над манерой Лукашенко делать записи в блокнот во время общения с Путиным.

Советская Белоруссия, [22.02.21 15:49] ⚡️Президент России Владимир Путин провёл контрольный диктант по русскому языку для Александра Лукашенко pic.twitter.com/1HPpsGHBqi — local (@R1313131313) February 22, 2021

В Твиттере "Гуго Карлович" также прокомментировали встречу глав государств.

"Просто встретились два одиночества, Развели у дороги костер, А костру разгораться не хочется, Вот и весь, вот и весь разговор", - написали пользователи.

Просто встретились два одиночества,

Развели у дороги костер,

А костру разгораться не хочется,

Вот и весь, вот и весь разговор. pic.twitter.com/Ja5FBNEGV0 — Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) February 22, 2021

Другие пользователи сети отреагировали на встречу с юмором.

Стоит напомнить, что Александр Лукашенко предположительно инициировал встречу с Владимиром Путиным для обсуждения вопроса об очередном выделении денег для Беларуси. При этом непризнанный президент подобные заявления отрицает.