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Путин и Лукашенко встретились в Сочи: на фото и видео подметили любопытные детали

Путин и Лукашенко встретились в Сочи: на фото и видео подметили любопытные детали
16:02 Сегодня Телеграф Фото: telegram - pul_1

22 февраля президент России Владимир Путин и непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко провели встречу в Сочи. В сети подшутили над некоторыми моментами мероприятия.

Фото и видео встречи опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", который вероятно ведет пресс-служба Лукашенко.

Там же тезисно обозначены темы, которые затрагивали Путин и Лукашенко на встрече в Сочи.

В то же время в сети не могли оставить без внимания неформальный внешний вид лидеров РФ и Беларуси и манеру их поведения. В Твиттере "local" подшутили над манерой Лукашенко делать записи в блокнот во время общения с Путиным.

 

В Твиттере "Гуго Карлович" также прокомментировали встречу глав государств.

"Просто встретились два одиночества, Развели у дороги костер, А костру разгораться не хочется, Вот и весь, вот и весь разговор", - написали пользователи.

 

Другие пользователи сети отреагировали на встречу с юмором.

скрин

скриншот

скрин твиттер

скриншот твиттер

 

Стоит напомнить, что Александр Лукашенко предположительно инициировал встречу с Владимиром Путиным для обсуждения вопроса об очередном выделении денег для Беларуси. При этом непризнанный президент подобные заявления отрицает.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Владимир Путин, Александр Лукашенко.
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