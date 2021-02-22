"Это точно не КНДР?": в сети обсуждают видео "передачи энергии" от Лукашенко военным

Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов рассказал, как в ходе Шестого Всебеларусского народного собрания получил от Александра Лукашенко "заряд энергии и решительности", а после этого поспешил передать его своим подопечным.

Соответствующие кадры публикует TUT.BY в твиттер.

На нем видно, как Кривоносов в своем обращении выразил желание передать этот "заряд" военнослужащим ВС Беларуси, а после пожал руку двоим военным, те пожали руки другим солдатам и так далее.

Весь "ритуал" сопровождался пафосной музыкой.

Посмотрите, как гомельский военком, который получил на ВНС «заряд энергии» от Лукашенко, передавал его военнослужащим.https://t.co/YinCxDlC8Z pic.twitter.com/FEOLZg7B5B — TUT.BY (@tutby) February 22, 2021

В комментариях к записи пользователи сети поделились своими соображениями на этот счет:

"Это точно не КНДР?"

"Андроиды на быстрой подзарядке";

"Интересно, как быстро он продвинется по службе?";

"Две извилины, и те на переносице";

"От трансформаторной будки лучше бы зарядился", - пишут комментаторы.

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