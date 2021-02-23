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"Время партизанщины": Тихановская описала, каким будет протестное движение в Беларуси

"Время партизанщины": Тихановская описала, каким будет протестное движение в Беларуси
Обновлено 11:50 Сегодня Телеграф

Акции протестов в Беларуси не утихли, а сменили форму. На данный момент противостояния приобрели партизанскую форму.

Об этом сообщила в интервью Дмитрию Гордону 23 февраля - лидер оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская.

По ее словам, на данный момент существуют большие риски для свобод и жизней граждан, поэтому все меньше протестующих людей можно заметить на улицах городов. 

"Сейчас время такой партизанщины, когда ты не можешь действовать открыто, потому что это прямая дорога в тюрьму", - рассказала Тихановская. В то же время небольшие акции протеста в стране не заканчиваются.

При этом она считает, что начиная с весны в Беларуси снова возобновятся протесты.

Стоит напомнить, что ранее Тихановская признала поражение в тактике оппозиции во время противостояния режиму Лукашенко. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Беларусь, Светлана Тихановская.
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