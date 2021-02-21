Тихановская сделала признание насчет оппозиции и протестов в Беларуси

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская признала тактическое поражение оппозиции в противостоянии с режимом Александра Лукашенко. Об этом она рассказала в интервью швейцарскому изданию Le Temps.

"Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих - у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли", - заявила Тихановская.

В тоже время она выразила надежду на эффективное построение структур для "завтрашней борьбы".

"Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению - до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной", - уточнила экс-кандидат в президенты.

В данный момент Светлана Тихановская планирует встретиться с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. В ходе беседы лидер белорусской оппозиции хочет поднять вопрос "международного расследования преступлений, совершенных в стране в последние месяцы".

Напомним, в Минске суд приговорил журналисток польского телеканала "Белсат" к лишению свободы на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима за репортаж о погибшем активисте Бондаренко.