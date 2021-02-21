Скачать
Воскресенье, 21.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Вслед за поднятием тарифов власти, вероятно, придется поднимать и налоги, - Алексей Дорошенко
Вслед за поднятием тарифов власти, вероятно, придется поднимать и налоги, - Алексей Дорошенко
Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука (список)
Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука (список)
Байден должен поговорить с Зеленским: как США могут помочь Украине
Байден должен поговорить с Зеленским: как США могут помочь Украине
Тихановская сделала признание насчет оппозиции и протестов в Беларуси
Тихановская сделала признание насчет оппозиции и протестов в Беларуси

Тихановская сделала признание насчет оппозиции и протестов в Беларуси

Тихановская сделала признание насчет оппозиции и протестов в Беларуси
Обновлено 09:35 Сегодня Телеграф

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская признала тактическое поражение оппозиции в противостоянии с режимом Александра Лукашенко. Об этом она рассказала в интервью швейцарскому изданию Le Temps.

"Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих - у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли", - заявила Тихановская.

В тоже время она выразила надежду на эффективное построение структур для "завтрашней борьбы".

"Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению - до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной", - уточнила экс-кандидат в президенты.

В данный момент Светлана Тихановская планирует встретиться с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. В ходе беседы лидер белорусской оппозиции хочет поднять вопрос  "международного расследования преступлений, совершенных в стране в последние месяцы".

Белорусский протест: в танки летят коктейли Молотова (видео)

Напомним, в Минске суд приговорил журналисток польского телеканала "Белсат" к лишению свободы на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима за репортаж о погибшем активисте Бондаренко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 247

Все по теме:

Беларусь, Протесты, Светлана Тихановская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Суд вынес решение в деле о смертельном избиении человека в центре Киева
02 Россия увеличила сумму на финансирование Крыма: во сколько Путину обошлась оккупация полуострова
03 Настя "из Уханя" и глава Госмиграционной службы поженились: фото свадьбы
04 Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука (список)
05 Двигатель загорелся и начал рассыпаться на ходу: в США случилось ЧП с пассажирским самолетом (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Санкции против Медведчука: появилась реакция США
Санкции против Медведчука: появилась реакция США
Соседская любовь, она такая: сеть взволновал инцидент в одной из многоэтажек Киева (видео)
Соседская любовь, она такая: сеть взволновал инцидент в одной из многоэтажек Киева (видео)
В Украине резко снизилось число выздоровевших от COVID-19: данные на 21 февраля
В Украине резко снизилось число выздоровевших от COVID-19: данные на 21 февраля
Какой праздник 21 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 21 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь