В Беларуси журналисткам дали тюремные сроки за репортаж о погибшем активисте Бондаренко

Суд Фрунзенского района Минска приговорил журналисток польского телеканала "Белсат" к лишению свободы на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Катерину Бахвалову и Дарью Чульцову обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщает "Deutsche Welle".

Журналисток задержали 15 ноября 2020 года, вовремя того, как вели стрим с "Площади перемен".

В тот день там проходила акция памяти Романа Бондаренко. Девушек обвинили в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК). Якобы их репортаж привел к остановке движения общественного транспорта.

28-летняя Катерина Бахвалова и 24-летняя Дарья Чульцова категорически отвергают обвинения. Они напомнили, что во время прямой трансляции на "площади Перемен" был отключен мобильный интернет, участники акции не могли смотреть эфир "Белсата".

Правозащитники признали обеих журналисток политическими заключенными.