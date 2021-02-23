"С заботой о духовном воспитании молодежи": в РФ священник освятил автозак (фото)

В столице республики Бурятия - Улан-Удэ - настоятель строящегося Успенского кафедрального собора города иеромонах Николай (Щербаков) посетил Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике, где поговорил с работниками, а также освятил кабинеты и служебный автотранспорт.

Об этом сообщается на сайте МВД по республике Бурятия.

"Иеромонах Николай провел освящение кабинетов здания Управления, а также служебного автотранспорта особым чином, именуемым "Освящение колесницы", - говорится в сообщении.

Священник поговорил с правоохранителями "о духовно-нравственном воспитании молодежи" и необходимости духовной работы для каждого взрослого человека.