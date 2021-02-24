Сноубордисты провалились на глубину четырех метров под снег и выжили: как им это удалось (видео)

23 февраля на Эльбрусе произошло ЧП: двое сноубордистов во время катания на досках, провалились под снег и упали в яму на 4 метра, но чудом смогли зацепиться, повиснув над 15-метровой замерзшей расщелиной.

Об этом сообщили в Телеграм-канале База. Там также поделились видео с теми самыми сноубордистами.

Так, в горах иногда бывает, что снег может образовать своеобразный купол, который может быть даже достаточно крепким, чтобы выдержать вес нескольких человек. Однако в этот раз вышло иначе – и ребята провалились вниз.

Позднее девушка рассказала, как она висела над пропастью, над ней, зацепившись, висел ее друг, и 20 минут они были на волоске от гибели.

Их сумели вытащить спасатели. Выяснилось, что молодой человек сломал руку, а девушка, как она говорит, узнала, что перед лицом смерти вовсе не проносится вся жизнь. Она думала о том, как будет падать, молилась и просто ждала.

Стоит напомнить, что ранее в Карпатах, 13 февраля потерялся турист из Киева во время катания на лыжах.