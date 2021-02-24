Люди прыгали из окон на автобус: на юге России загорелся торговый центр (видео)

В среду, 24 февраля в Горно-Алтайске на улице Чорос-Гуркина произошло ЧП: в торговом центре "Ткацкий-1" случился пожар из-за чего множеству посетителей пришлось эвакуироваться самостоятельно.

Об этом сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT.

Согласно предоставленным данным, площадь пожара равняется около 1 тыс. квадратных метров.

Для эвакуации, людям пришлось вылезать из окон 2-го этажа на крышу припаркованного рядом с ТЦ автобуса.

По информации спасателей, из здания были эвакуированы все посетители. В то же время данных о пострадавших пока нет.

Кадры с места пожара:

На данный момент месте инцидента ведут работы все спасательные части города.

Видео с места событий:

А тем временем, власти города наградят водителя, который подогнал автобус к окнам горящего торгового центра. Благодаря чему посетители смогли выйти из окна и спастись.

Стоит напомнить, что ранее, 20 февраля в Одессе в роддоме произошел пожар из-за чего пришлось эвакуировать более 70 человек, 16 из которых были младенцами.