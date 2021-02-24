Скачать
Среда, 24.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Боевики обстреляли мирных жителей на Донбассе, есть погибший
Боевики обстреляли мирных жителей на Донбассе, есть погибший
Каждый второй - тяжелый: сводка по COVID-19 в Украине на 24 февраля
Каждый второй - тяжелый: сводка по COVID-19 в Украине на 24 февраля
Изменения будут: что говорят украинцы после потасовки на Банковой в Киеве
Изменения будут: что говорят украинцы после потасовки на Банковой в Киеве
Климкин вписался за Рябошапку, но ему припомнили посадку Риффмастера
Климкин вписался за Рябошапку, но ему припомнили посадку Риффмастера

Люди прыгали из окон на автобус: на юге России загорелся торговый центр (видео)

Люди прыгали из окон на автобус: на юге России загорелся торговый центр (видео)
Обновлено 09:20 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В среду, 24 февраля в Горно-Алтайске на улице Чорос-Гуркина произошло ЧП: в торговом центре "Ткацкий-1" случился пожар из-за чего множеству посетителей пришлось эвакуироваться самостоятельно.

Об этом сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT.

Согласно предоставленным данным, площадь пожара равняется около 1 тыс. квадратных метров.

Для эвакуации, людям пришлось вылезать из окон 2-го этажа на крышу припаркованного рядом с ТЦ автобуса.

По информации спасателей, из здания были эвакуированы все посетители. В то же время данных о пострадавших пока нет.

Кадры с места пожара:

На данный момент месте инцидента ведут работы все спасательные части города.

Видео с места событий:

А тем временем, власти города наградят водителя, который подогнал автобус к окнам горящего торгового центра. Благодаря чему посетители смогли выйти из окна и спастись.

Стоит напомнить, что ранее, 20 февраля в Одессе в роддоме произошел пожар из-за чего пришлось эвакуировать более 70 человек, 16 из которых были младенцами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 474

Все по теме:

Пожар, Россия, Горно-Алтайск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маркевич прокомментировал вероятность своего возвращения в "Металлист"
02 На акции в поддержу Стерненко в Киеве начались столкновения: очевидцы показали видео
03 Под Киевом водитель Volkswagen устроил ДТП с 5 авто: много погибших и раненых (фото)
04 Украина быстро выплевывает остатки советского прошлого: выяснился показательный момент с 23 февраля
05 Украина отсоединится от энергосистем Беларуси и России: назван срок
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вакцинация в Европе под угрозой срыва: что выяснилось после первых поставок вакцины в Украину
Вакцинация в Европе под угрозой срыва: что выяснилось после первых поставок вакцины в Украину
&quot;Без колебаний&quot;: у Байдена сделали решительное заявление по санкциям против газопровода Путина
"Без колебаний": у Байдена сделали решительное заявление по санкциям против газопровода Путина
Перед потеплением слегка поснежит: прогноз погоды до конца рабочей недели
Перед потеплением слегка поснежит: прогноз погоды до конца рабочей недели
Какой праздник 24 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 24 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь