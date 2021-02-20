Эвакуировали 16 младенцев: в Одессе загорелся роддом (фото)

В ночь на субботу, 20 февраля, в Одессе произошел пожар в местном роддоме, в результате чего прошлось эвакуировать 74 человека, 16 из которых младенцы.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Одесской области.

"20 февраля 3:02 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в роддоме №5 по адресу: г. Одесса, ул. Маршала Говорова, 28", - говорится в сообщении.

Когда спасатели прибыли на место, то выяснилось, что горит имущество в бытовом помещении на третьем этаже роддома.

Пожарные локализовали пожар в 3:24 и ликвидировали в 3:31 на площади 3 м.кв. До прибытия подразделений ГСЧС администрация роддома эвакуировала 74 человека, из которых 46 женщин, 16 младенцев и 12 медицинских работников.

К счастью, погибших и пострадавших нет. по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в холодильнике.

Как сообщал "Телеграф", в пятницу, 19 февраля, на улице Халхингольской в Самарском районе Днепра горел одноэтажный заброшенный дом, в результате чего погибли трое людей.