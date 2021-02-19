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В Днепре в доме обнаружили тела трех человек: что произошло

В Днепре в доме обнаружили тела трех человек: что произошло
Обновлено 10:02 Сегодня Телеграф

В пятницу, 19 февраля, на улице Халхингольской в Самарском районе Днепра горел одноэтажный заброшенный дом, в результате чего погибли трое людей.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили пожар и мужчину, который пытался покинуть пылающее помещение. У него были сильные ожоги и порезанные руки, так как пострадавший разбивал стекло руками. Правоохранители оттянули его на безопасное расстояние. Мужчина сообщил, что в доме находятся еще двое его знакомых. Патрульные вызвали скорую и спасателей, и пытались обнаружить в горящем доме других людей, однако пожар был очень сильным.

Пожар в Днепре с тремя погибшими 19 февраля

В  Службу спасения  сообщение о пожаре поступило в 00.25. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух человек.  59-летнего пострадавшего с места происшествия госпитализировали в городскую клиническую больницу №2 в тяжелом состоянии с предварительным диагнозом 80% ожогов тела.

К сожалению, в начале восьмого утра мужчина скончался.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Днепре спасатели тушили пожар в боксах.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Пожары, Днепр, Погибшие, Фото.
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