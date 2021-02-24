В России начался погодный апокалипсис, машины и скот приходится откапывать (видео)

В России 24 февраля наблюдается сильное ухудшение погодных условий.

Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Так, аномальные холода были зафиксированы, в областях таких городов: Тюмень Свердловск, Челябинск и Курганинск, Ханты-Мансийск, Архангельск, Вологда, Ямало-Ненецком а.о., а также в Северо-Западном федеральном округе, в Республике Коми.

В то же время мороз с минимальными температурами воздуха до -42°С фиксировали в районах Свердловской и Челябинской областей.

Сильные снегопады и порывы ветра до 26 метров в секунду были замечены в Республике Башкортостан и Оренбургской области.

В Челябинской области ввели ЧС из-за ужасной метели. На трассах застряли сотни людей.

В Дагестане домашний скот приходится откапывать из снежного плена. Республику засыпало, особенно в горных районах.

В Оренбургской области двое сотрудников ДПС получили обморожения, пока помогали выехать водителям из бури.

Благодаря снегу и морозу в Дагестане образовался гололед на дорогах.

В результате непогоды на трассе в Аургазинском районе Башкирии произошло ДТП, на дороге Уфа - Оренбург столкнулись 39 машин. В инциденте пострадали 10 человек. Об этом сообщили РИА.РУ.

Стоит напомнить, что ранее, из-за сильной непогоды в Норильске в огромном сугробе дети прокопали тоннель для короткой дороги в школу.