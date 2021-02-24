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В Москве умерла молодая писательница родом из Украины: предполагают, что причиной мог стать голод

В Москве умерла молодая писательница родом из Украины: предполагают, что причиной мог стать голод
18:20 Сегодня Телеграф

Еще 22 февраля в Москве в районе Зюзино в съемной квартире нашли мертвой 20-летнюю писательницу из Украины - Аделину Шелдон. Одной из возможных причин гибели девушки российские СМИ называют голод.

Об этом пишет MK.RU.

По словам мужчины, который сдавал квартиру девушке, он познакомился с ней несколько лет назад, во время ее первого съема его квартиры.

"Она была необыкновенная девушка, очень образованная, воспитанная, скромная. Как будто из девятнадцатого века", - рассказал мужчина.

О личной жизни ему с женой ничего не известно, поскольку писательница не рассказывала о ней.

Девушка оказалась родом из Одессы, но с родными связи не поддерживала, только с матерью.

После года съема квартиры девушка уехала, но уже в 2019 году она вернулась. 

Заплатив за первый месяц девушка обнадежила тем, что получит деньги как только закончит проект, но ничего не вышло. А когда началась пандемия работы не было и за квартиру Аделина не платила, но хозяева не выгоняли ее, а пытались помочь устроиться на работу, но не получилось.

Со слов мужчины, еще 4 февраля у него был совершенно нормальный телефонный разговор с Аделиной. Ничто не намекало на беду. Но уже через несколько недель его жена не смогла дозвониться к Аделине, после чего мужчина поехал проверить квартиру.

На звонки никто не открывал, поэтому только вызвав мастера мужчина смог попасть в квартиру, где и нашел тело девушки без признаков жизни, после чего сразу вызвал полицию и "скорую". 

В результате расследования было установлено, что причиной смерти Аделины могло стать сухое голодание, которым девушка занималась целый год. Вероятно ей стало плохо, а вызвать медиков было некому, поскольку писательница вела затворнический образ жизни.

Стоит напомнить, что ранее 18 февраля ушел из жизни российский актер Андрей Мягков, исполняющий роль Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!",

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Москва, Писатель.
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