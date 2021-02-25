С-400 невозможно было остановить: путинские военные устроили ДТП в Москве (видео)

Российская армия продолжает демонстрировать миру примеры надежности и покоя для мирных людей. На этот раз под каток военной машины попали гражданские автомобили а Москве, смятые зенитным ракетным комплексом С-400.

Видео с ДТП в столице Российской Федерации опубликовал telegram-канал "Mash".

"Ракетный комплекс С-400 устроил аварию на Можайском шоссе. День начинается интересно. ДТП случилось в восемь утра в районе Голицыно, ЗРК собрал микроавтобус военной автоинспекции, три легковушки и "Камаз" — просто не смог затормозить. Пострадавших нет. Не туда воюете" – сообщают авторы канала.

Как видно по видеозаписи, виновник аварии ехал первым в колонне. По всей видимости, водитель не успел вовремя затормозить и врезался в автомобиль военной автоинспекции, сопровождавший армейскую колонну. Та, в свою очередь, протаранила передний автомобиль и дальше сработал "принцип домино".

Напомним, в результате аварии в Подмосковье, где самосвал въехал в колонну военных автобусов погибли солдаты срочной службы из части, что в 2014 году перебросила "Бук" на Донбасс, которым был сбит малайзийский лайнер Boeing-777.