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21 век сверхдержавы: насквозь прогнившая "скорая" в России насмешила сеть (видео)

21 век сверхдержавы: насквозь прогнившая "скорая" в России насмешила сеть (видео)
16:37 Сегодня Телеграф

В Краснодарском крае России жители станицы Ирклиевской жалуются, что их единственный автомобиль "скорой помощи", которым можно перевозить больных, находится в критическом состоянии.

Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает Tekegram-канал "LIFE SHOT".

"Машина настолько старая, что прогнила до сквозных дыр. По словам местных, однажды в холода на ней везли девушку с ушибом, по дороге она ещё и получила обморожение", - пишет канал и публикует видео транспортного средства.

Позже на канале появился комментарий Минздрава Кубани, в котором чиновники опровергают слова жителей, утверждая, что упоминаемая "скорая" подготовлена к списанию.

"Автомобиль на фотографиях не используется в качестве машины скорой медицинской помощи. В настоящее время он подготовлен к списанию. Однократно этот автомобиль использовался для доставки хозяйственных изделий во врачебную амбулаторию станицы Ирклиевская", - сказали в Минздраве Кубани.

Заведующий "скорой помощью" Олег Николайко также опроверг сообщения об удручающем состоянии транспортного средства для перевозки больных, заявив, что местные жители просто решили попиариться: "Эта машина действительно числится за нашим районом и ЦРБ. Но она у нас как "хозяйка" — используется для хозназначений. Видимо, кто-то из недобросовестных жителей решил на этом прославиться".

В комментариях к новости большинство пользователей соцсетей с сарказмом отзывались о финансировании и обеспечении медицины в регионах России.

Комменты_скорая_Кубань

Как сообщалось, в Киеве очевидцы засняли маршрутку, которая ехала с почти отвалившимся колесом.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 195

Все по теме:

Россия, Автомобиль, Кубань, Скорая помощь, Видео.
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