"Не, ну едет же": в Киеве обнаружили маршрутку с отваливающимся колесом (видео)

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23:18 Вт, 23 Февраль 2021 Телеграф Фото: Скриншот

Жители Киева вновь обратили внимание на состояние столичных маршрутных автобусов. 

Очередной аварийный образец был заснят на Северном мосту. Кадрами делится Телеграм-канал "Київ Оперативний". 

"Не, ну реально, кто-нибудь будет заниматься этими маршрутками? Вы только взгляните на его колесо. Хорошо, хоть пассажиров додумался высадить. Жестяк полный", - сказано в в подписи к видео. 

О ситуации с общественным транспортом в городе высказались и комментаторы. 

В Киеве маршрутчик проучил пассажира, который отказался платить за проезд (видео)

Как сообщалось ранее, в Киевской области с 15 февраля подорожал проезд в маршрутках

Подорожание проезда составило от 2 до 5 грн. 

В Ассоциации перевозчиков Киевской области сообщили, что на фоне карантина многие маршруты стали убыточными из-за резкого сокращения пассажиропотока, некоторые из них планируют объединять или вовсе закрывать.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 272

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Киев, Маршрутки.
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