"Не, ну едет же": в Киеве обнаружили маршрутку с отваливающимся колесом (видео)

Жители Киева вновь обратили внимание на состояние столичных маршрутных автобусов.

Очередной аварийный образец был заснят на Северном мосту. Кадрами делится Телеграм-канал "Київ Оперативний".

"Не, ну реально, кто-нибудь будет заниматься этими маршрутками? Вы только взгляните на его колесо. Хорошо, хоть пассажиров додумался высадить. Жестяк полный", - сказано в в подписи к видео.

О ситуации с общественным транспортом в городе высказались и комментаторы.

Как сообщалось ранее, в Киевской области с 15 февраля подорожал проезд в маршрутках.

Подорожание проезда составило от 2 до 5 грн.

В Ассоциации перевозчиков Киевской области сообщили, что на фоне карантина многие маршруты стали убыточными из-за резкого сокращения пассажиропотока, некоторые из них планируют объединять или вовсе закрывать.